Фондовые торги в России закрылись в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,16% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 2 748,64 пункта. Индекс РТС повысился на 0,45% и завершил сессию на отметке 1 353,49.

Акции «АЛРОСы» прибавили в цене 2,07%, Сбербанка — 1,08%, «Газпрома» — 0,13%, «ЛУКОЙЛа» и «Норильского никеля» — по 0,09%, ВТБ — 0,06%. Котировки бумаг «Яндекса» просели на 1,54%, Московской биржи — на 1,33%, МТС — на 0,9%, «Магнита» — на 0,46%.



«Российский фондовый рынок в четверг вечером сохраняется в «зеленой зоне», но энтузиазм инвесторов тает на глазах. Внешний фон при этом вполне нейтрален: нефть в небольшом для нее минусе, заокеанские бенчмарки стартовали с повышением», — отмечается в комментарии старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга отступили от максимумов дня в результате фиксации прибыли по ряду акций», — поясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

