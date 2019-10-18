Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 748,28 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,23% и равнялся 1 350,34 пункта.

Внешний фон на глобальных рынках аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский оценивает как смешанный.

«Последние три торговых дня на глобальных рынках отмечены сравнительно невысокой торговой активностью. В ходе вчерашних торгов большинство рисковых активов продемонстрировали умеренно-позитивную динамику, компенсировав в большей части потери предыдущего дня», — комментирует эксперт.

По его словам, одной из ключевых тем на глобальных рынках остается вопрос Brexit. Вчера премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали текст соглашения о выходе Британии из состава ЕС, а лидеры стран ЕС единогласно поддержали соглашение. Однако данному варианту документа необходимо еще добиться ратификации со стороны британского парламента, голосование в котором состоится в субботу, 19 октября.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги локальным ростом на 0,2%, напоминает аналитик. «Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к отметке в 2 750 пунктов, и, учитывая смешанный внешний фон на глобальных рынках, развивать позитивную тенденцию сегодня может быть затруднительно – ожидаем перехода к боковой динамике вблизи отметки в 2 750 пунктов», — замечает Поддубский.

Он допускает, что с учетом голосования в британском парламенте на выходных, начало следующей недели на глобальных рынках теоретически может быть отмечено ростом торговой активности, что может задать тон для краткосрочной динамики российского рынка.