Доллар незначительно укрепляется к рублю в начале валютных торгов понедельника, а евро едва отступает от отметки закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 63,82 рубля, что на 6 копеек выше уровня закрытия пятничной сессии. Евро на тот же момент был в минусе на 1 копейку, курс составлял чуть меньше 71,19 рубля.



На 10:15 доллар находится на том же уровне, а евро прибавляет около копейки и стоит 71,2 рубля. На 10:17 евро уже снова в «красной зоне», теряя 2 копейки (курс равен примерно 71,18 рубля).

Приближение пика налогового периода при в целом нейтральном внешнем фоне формируют предпосылки для умеренного укрепления рубля в течение недели, отмечается в аналитической записке NORDaily. «Европейские данные по PMI (в четверг), мягкая риторика от ЕЦБ и вероятное ослабление оптимизма по Brexit, скорее всего, позволят рублю чувствовать себя более уверенно в паре с евро, чем с долларом... Пятничное заседание Банка России имеет шансы завершиться снижением ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов, однако это вряд ли вызовет сильную реакцию в рубле», — считают эксперты Nordea Bank.