ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 22 октября.

Курс доллара опустился на 19,36 копейки, составив 63,7606 рубля (63,9542 рубля на 21 октября). Курс евро вырос на 3,97 копейки, до 71,1696 рубля (с 71,1299 рубля на 21 октября).

На Московской бирже обе валюты в небольшом минусе. На 12:56 мск доллар теряет около 4 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 2 копейки, курсы составляют 63,73 и 71,18 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала торговой сессии составляют 63,63—63,85 рубля за доллар и 71,1—71,23 рубля за евро.

