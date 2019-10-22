Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 764,06 пункта. Индекс РТС вырос на 0,12% — до отметки 1 366,79.

«Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 735—2 790 пунктов, по индексу РТС — 1 350—1 380 пунктов», — прокомментировал старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.