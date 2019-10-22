ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 23 октября.

Курс доллара опустился на 12,7 копейки, составив 63,6336 рубля (63,7606 рубля на 22 октября). Курс евро понижен на 25 копеек до 70,9196 рубля (с 71,1696 рубля на 22 октября).

На Московской бирже рубль немного укрепляется к доллару и евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Курс доллара на 12:34 мск равен 63,69 рубля (минус 4 копейки), курс евро — около 70,95 рубля (минус примерно 7 копеек). Диапазоны котировок составляют 63,57—63,8 рубля за доллар и 70,86—71,01 рубля за евро.