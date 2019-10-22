Минфин России на аукционе 23 октября предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 30 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах ведомства.

Дата погашения облигаций выпуска № 26228RMFS — 10 апреля 2030 года.

Всего Минфин в IV квартале 2019 года планирует разместить ОФЗ на сумму 420 млрд рублей. Облигации со сроком погашения до пяти лет включительно планируется разместить в объеме 100 млрд рублей, со сроком от пяти до десяти лет — 160 млрд, от десяти лет — также 160 млрд.

В октябре пройдет пять аукционов, в ноябре и декабре — по четыре.