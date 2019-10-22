Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,49% и составил 2 802,23 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,65%, до отметки 1 387,68.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,92%, «Газпрома» — на 2,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,41%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 1,88%, Мосбиржи — на 0,81%,

Рынок вырос к максимумам за пять недель, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. «Рынок акций во вторник остается в «зеленой зоне» и сохраняет настрой на повышение», — говорит эксперт.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение, а рублевый индикатор превысил психологически важную отметку 2 800 пунктов — первую цель краткосрочного роста, поясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности, а индикатор Мосбиржи при закреплении выше 2 800 пунктов может взять курс на исторический пик 2 848 пунктов с промежуточным сопротивлением 2 815 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2 775—2 815 пунктов», — комментирует эксперт.