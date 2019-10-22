Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,63 рубля. С начала торговой сессии было проведено 19,7 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,555—63,815 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 70,865 рубля, уменьшившись на 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6 тыс. сделок на 345,3 млн евро по курсам от 70,795 до 71,0575 рубля за евро.



Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, констатируют эксперты.

«Нефть к вечеру дорожает более чем на 1%, но рубль невозмутим. По всей видимости, перспективы Центробанка в пятницу понизить ключевую ставку больше, чем обычно, удерживают отечественную валюту от резких движений», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

По ее словам, на площадке сейчас обсуждают, сможет ли доллар к концу недели упасть до 63 рублей.

«Теоретически ему мало что мешает это сделать, особенно если Банк России сократит ставку на консервативные 25 базисных пунктов и не станет будоражить рынки своей уверенностью в экономике. Но в текущих реальных экономических условиях доллару явно место в области 65—66 рублей», — рассуждает эксперт.