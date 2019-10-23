Доллар и евро демонстрировали вялую динамику в начале валютной сессии среды, а позже в ходе торгов перешли к укреплению, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 2 копейки, а евро — 3, к 10:20 валюты прибавляли 1 и 2 копейки соответственно. На 10:26 курсы составляют 63,83 рубля за доллар (плюс 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов) и 70,99 рубля за евро (плюс 8 копеек).

Иностранные валюты изменились накануне к рублю незначительно и разнонаправленно (доллар немного подорожал, а евро — подешевел), хотя в начале торгов доллар пытался обновлять минимумы с конца июля, напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, поясняя, что такая динамика была «связана со вчерашним снижением пары EUR/USD c 1,115 до 1,1125». Перед началом сегодняшних торгов он прогнозировал, что «утренняя нейтральная динамика нефтяных котировок приведет к открытию торгов рублем вблизи уровней вчерашнего закрытия».