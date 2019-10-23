ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 октября.

Курс доллара поднялся на 16,61 копейки, составив 63,7997 рубля (63,6336 рубля на 23 октября). Курс евро повышен на 4,48 копейки, до 70,9644 рубля (с 70,9196 рубля на 23 октября).

По состоянию на 12:17 мск биржевой курс доллара повысился на 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 63,87 рубля. Евро на 12:16 стоил на Московской бирже 71,03 рубля (плюс 12 копеек). Курсовые диапазоны с начала дня составляют 63,69—63,92 рубля за доллар и 70,84—71,07 рубля за евро.