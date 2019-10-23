Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Citigroup — одной из крупнейших американских компаний финансового сектора с рыночной капитализацией порядка 157 млрд долларов.

По их мнению, компания заметно недооценена по основным показателям, особенно по мультипликатору Price to sales (потенциал роста составляет более 92%). Вместе с тем, отмечают в «Финаме», Citigroup демонстрирует уверенный рост финансовых показателей. Согласно финансовой отчетности за III квартал 2019 года, чистая прибыль группы увеличилась с 4,62 млрд годом ранее до 4,91 млрд долларов. Прибыль на акцию составила 2,07 доллара на бумагу.

Дополнительный фактор, повышающий привлекательность бумаг Citigroup, — регулярные дивидендные выплаты. В отчетном периоде Citigroup вернул акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций порядка 6,3 млрд долларов. «С учетом совокупности вышеизложенных факторов мы сохраняем рекомендацию «покупать» по бумагам Citigroup и оставляем целевую цену на отметке 81,5 доллара, что эквивалентно 17,3-процентному потенциалу роста от текущих уровней», — написала в комментарии аналитик «Финама» Анна Калмыкова.