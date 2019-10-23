Российская валюта до конца года может ослабнуть до 66—68 рублей за доллар. К такому выводу пришли в НИУ «ВШЭ» на основе анализа показателей платежного баланса РФ.

«В конце года мы ожидаем роста спроса на валюту со стороны частного сектора, хотя масштабы вывоза капитала будут меньше, чем мы ожидали ранее, и не превысят 40 млрд долларов по итогам текущего года», — отмечается, в частности, в материале, опубликованном в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе».

«Мы понижаем наш прогноз по курсу и до конца года ожидаем ослабления национальной валюты до 66—68 рублей за доллар», — говорится в обзоре.



В числе прочего в материале перечисляются основные риски для платежного баланса: «Риски снижения нефтяных цен за последний квартал резко возросли. Продолжающаяся торговая война США с Китаем, а также неопределенность условий Brexit могут привести к более сильному торможению экономического роста мировой экономики по сравнению с текущими прогнозами. Сокращение внешнего спроса негативно скажется на объемах российского экспорта, а инвестиционные риски снизят привлекательность российских активов».