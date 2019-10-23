Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,69% и составил 2 821,58 пункта. Индекс РТС повысился на 0,35%, до отметки 1 392,47.

Бумаги Сбербанка потеряли в цене 0,3%, «АЛРОСы» — 1,05%, Московской биржи — 0,26%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,61%, «Газпрома» — на 0,17%.

Индекс Мосбиржи подрастает, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня индекс Мосбиржи уверенно вернулся к 2 800 пунктам и прошел даже выше, но что там дальше? Этого не видно. Однако пока ничего плохого в окружающей конъюнктуре не случилось, поэтому у рублевого индикатора есть основания продолжать подъем», — рассуждает аналитик.

По ее прогнозу, в четверг, если не случится ничего непредвиденного, индекс Мосбиржи останется в рамках 2 790—2 825 пунктов, индекс РТС — в границах 1 380—1 390 пунктов.

«К пятнице биржевая активность может несколько сократиться, потому что рынок предпочтет дождаться фактов от ЦБ», — полагает Бодрова.

Напомним, 25 октября состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.