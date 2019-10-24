Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 823,26 пункта. Индекс РТС опустился на 0,08% — до отметки 1 391,3.

«Индекс Мосбиржи большую часть вчерашних торгов не показывал выразительной динамики, но к концу дня благодаря росту котировок «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза» смог уйти за отметку в 2 800 пунктов. Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи на фоне общих ожиданий снижения процентных ставок и слабо-позитивного внешнего фона и в среднесрочной перспективе видим возможности для выхода на новые максимумы. Однако сегодня рассчитывать на сильную динамику не стоит, по нашему мнению, индекс Мосбиржи попытается закрепиться в диапазоне 2 800—2 850 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.