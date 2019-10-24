Рубль немного укреплялся к доллару и евро в начале валютных торгов четверга, но вскоре ушел в минус к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

В первые минуты торгов доллар был в минусе на 8 копеек (на 10:03 мск), евро — на 2 копейки (на 10:02).

На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 63,85 рубля (минус 10 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии). Евро на тот же момент времени стоил 71,1 рубля (минус 4 копейки).



К 10:18 доллар в минусе на 12 копеек, а евро дорожает на 4 копейки, курсы равны 63,83 и 71,18 рубля соответственно.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед стартом торгов предполагала, что в начале сессии рубль может показать разнонаправленную динамику.

Она напомнила, что накануне рубль «отступил» перед долларом и евро. «Вероятнее всего, негативом для «россиянина» стала новость от глобального рейтингового агентства Moody's о снижении прогноза по рейтингу банковской системы России с «позитивного» до «стабильного». Агентство отмечает, что на снижение прогноза влияет замедление темпов экономического роста в России. Ранее эксперты агентства Moody's снизили прогноз по росту российского ВВП в 2019 году с 1,6% до 1,2%. Рынок воспринял новость достаточно негативно. Кроме того, ожидаемое снижение Банком России ключевой процентной ставки уже в ближайшую пятницу также оказывает дополнительное негативное давление на рубль», — комментирует эксперт.