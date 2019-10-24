ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 25 октября.

Курс доллара вырос на 6,03 копейки, составив 63,86 рубля (63,7997 рубля на 24 октября). Курс евро увеличен на 17,56 копейки, до 71,14 рубля (с 70,9644 рубля на 24 октября).

На торгах Московской биржи доллар и евро теряют на 12:46 мск по 7 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии. Курс доллара составляет на указанный момент времени около 63,89 рубля, курс евро — примерно 71,08 рубля. Диапазоны котировок — 63,75—63,95 рубля за доллар и 71,05—71,21 рубля за евро.