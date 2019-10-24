Спрос на нефть по всему миру будет расти и к 2040 году вырастет на 10%. Несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, половину энергоресурсов в мировом энергобалансе в 2040 году будут занимать углеводороды (из которых доля нефти составит 30%). Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на XII Евразийском форуме в Вероне, передает корреспондент Банки.ру.

До 2030 года мировым производителям необходимо обеспечить добычу дополнительных 1,5 млрд тонн. Основным драйвером роста спроса станут страны АТР. Потребление нефти в Азии вырастет к 2040 году на 20%. Более всего увеличится спрос в Индии — на дополнительные 159 млн тонн в год. На втором месте — Китай (плюс 92 млн тонн в год).

Несмотря на рост альтернативных источников энергии, основой мирового баланса будет оставаться традиционная генерация энергоресурсов — углеводородная. «Зеленая» энергия может стать резервом для традиционной, но она в обозримом будущем не сможет ее заменить, уверен Сечин. Главным препятствием для «зеленой» энергетики остаются низкая рентабельность, зависимость от государственных субсидий и нестабильность поставок потребителям. Кроме того, форсированное развитие «зеленой» энергетики угрожает экономическому росту в странах Евросоюза.

Кроме того, Сечин обратил внимание на то, что электроэнергия является чистой лишь для потребителя, в то время как до сих большой проблемой остается загрязнение окружающей среды при изготовлении и утилизации аккумуляторов. На сегодняшний день более 50% мировых запасов и 70% добычи лития (редкоземельного металла, необходимого для изготовления аккумуляторов) приходится на Конго. На втором месте — Чили. Это значит, что за чистый воздух в Европе заплатят жители этих стран, где будет расти добыча.

