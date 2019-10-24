Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне, раскритиковал добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки. Сейчас, заметил он, действует 7,7 тыс. скважин по добыче сланцевой нефти. Это на 20% меньше, чем несколько лет назад, однако объемы добычи сланцевой нефти растут.

Например, продолжил Сечин, в Пермском бассейне, крупнейшем месторождении сланцевой нефти в США (штат Техас), добыча выросла более чем на 40% с 2017 года. И уже стали появляться первые трудности в добыче сланцевой нефти, заметил глава российской нефтяной компании.

«Если несколько лет назад сланцевая скважина начинала давать отдачу через два — три месяца после начала бурения, то сейчас требуется пять — шесть месяцев», — заявил глава «Роснефти». Это связано с технологическими трудностями, характерными для добычи сланцевой нефти: она дает быструю отдачу в начале, но через короткое время сталкивается с геологическими ограничениями. По мнению Сечина, инвестиции в сланцевую отрасль будут идти, пока работает «сланцевый переключатель», то есть пока цены на нефть будут позволять получить быструю прибыль. Признаки замедления роста добычи будут заметны в этом году и могут составить 1,1 млн баррелей в сутки, что на 30% меньше, чем в 2018 году. Далее, прогнозирует Сечин, прирост добычи может сократиться почти до нуля.

Кроме того, взрывной рост развития сланцевой нефти происходит при полном «экологическом нигилизме администрации США», заявил Сечин. Так, объемы попутного газа, который был сожжен в январе — сентябре 2019 года, в 20 раз превысили объемы сожженного газа за аналогичный период 2011 года. Рост выбросов парниковых газов диспропорционален росту добычи сланцевой нефти, заявил Сечин.