Глава правления «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что в следующем году компания планирует рассмотреть вопрос о планке дивидендных выплат. Возможно, она будет повышена уже для выплат по итогам 2019 года в зависимости от выполнения ряда тестов.

Помимо уже принятого инвестиционного решения по «Арктик СПГ 2», необходимым условием для повышения дивидендных выплат является прохождение ряда других тестов, в частности наличие и работоспособность 15 танкеров для транспорта сжиженного газа проекта «Ямал СПГ», последний из которых ожидается в декабре.

«Рост дивидендов ожидаем, но привлекательность акций — в развитии новых проектов», — написал в комментарии аналитик компании «Уралсиб Брокер» Алексей Кокин.

«Новатэк» в настоящее время выплачивает в соответствии с дивидендной политикой 30% от чистой прибыли по МСФО. Доходность дивидендов за последние 12 месяцев составила 2,2%. Как считают в «Уралсибе», рост прибыли «Новатэка» от зависимых компаний приведет к увеличению дивидендов начиная с 2020 года. Однако, отмечает Кокин, в течение ближайших трех — пяти лет стоит делать ставку на рост цены акций, а не на дивиденды.

Согласно прогнозу инвесткомпании, потенциал роста котировок «Новатэка» в ближайший год составляет 30%. Бумаги торгуются на Московской бирже на уровне 1 332 рублей, с начала года их стоимость выросла на 17%.