Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,13% и составил 2 873,41 пункта. Индекс РТС вырос на 0,54%, до отметки 1 421,2.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,04%, «АЛРОСы» — на 1,15%. Акции «Газпрома» подорожали на 1,3%, Мосбиржи — на 0,99%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы изменялись разнонаправленно, отступив от минимумов дня, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее словам, долларовый индекс РТС получил поддержку от более сильного рубля после снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

«С фундаментальной точки зрения на российском рынке и зарубежных фондовых площадках сохраняется краткосрочная склонность к росту, угрожать которой на данный момент может разве что коррекция», — комментирует эксперт.

Понедельник, продолжает Кожухова, обещает быть спокойным на события днем, после чего инвесторы смогут оценить большой блок макроэкономических данных, а также итоги заседания ФРС, процентная ставка на котором, вероятно, будет вновь понижена.

«Если американский Центробанк не даст однозначных сигналов в пользу дальнейшего смягчения политики до конца года, а макроэкономические данные окажутся разочаровывающими, конец следующей недели может отметиться фиксацией прибыли», — прогнозирует аналитик.