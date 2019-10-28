Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,42% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 885,56 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,16% и равнялся 1 423,48 пункта.

Российский рынок акций может начать торги ростом, прогнозировал перед началом торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Утренний рост азиатских индексов задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который может начать торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 845—2 900 пунктов, по индексу РТС — 1 405—1 435 пунктов», — комментирует эксперт.