Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте торгов (по состоянию на 10:01 мск) доллар прибавил 9 копеек, евро — 16.



На 10:16 курс доллара расчетами «завтра» составляет почти 63,9 рубля (плюс 4 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии), курс евро — около 70,84 рубля (плюс 11 копеек).

Как отмечает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу, 25 октября, парадоксально отреагировал на решение регулятора о снижении процентной ставки, то есть существенным укреплением вместо ослабления, которое теоретически должно было случиться. Скорее всего, рубль положительно отреагировал на прогноз Центробанка о существенном замедлении инфляции к концу года, рассуждает аналитик.

«Банк России в пятницу принял ожидаемое решение о новом снижении ключевой ставки, однако ее снижение сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5%, оказалось неожиданным для многих аналитиков: консенсус экспертов предсказывал снижение только на 0,25 п. п. и не угадал. На столь радикальное решение ЦБ РФ повлияло замедление темпов инфляции потребительских цен в сентябре до 4%. А по итогам 2019 года, согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, инфляция может замедлиться даже до 3,2—3,7%», — напоминает Мильчакова.

Центробанк снова снизил ключевую ставку Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году.



По ее словам, укреплению рубля в пятницу помог и рост цены на нефть.



«Немного странной выглядела (в пятницу. — Прим. Банки.ру) реакция валютного рынка на решение регулятора снизить ставку на 0,5 процентного пункта — рубль начал укрепление, хотя следовало ждать обратной реакции, — согласен аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Лишь ночью российская валюта начала сдавать позиции. Сегодня ждем ухода рубля в паре с долларом выше отметки 64, но на сильное обесценивание рубля рассчитывать не стоит, его будет поддерживать продолжающаяся скупка российских облигаций и ожидания снижения ставки ФРС уже в эту среду».