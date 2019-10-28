«Яндекс.Такси» рассматривает возможность IPO и работает с разными банками по разным вопросам, заявили РИА Новости в компании, комментируя появившуюся в СМИ информацию об обсуждении с банками публичного размещения акций.

«Как мы уже говорили ранее, мы рассматриваем возможность IPO и работаем с разными банками по различным вопросам», — сказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Ранее в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «Яндекс.Такси» ведет переговоры о назначении Morgan Stanley и Goldman Sachs организаторами первичного публичного размещения акций. По данным агентства, MLU BV (объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber) готовится к двойному листингу в России и США, обсуждается широкий диапазон потенциальных оценок бизнеса — от 5 млрд до 8 млрд долларов — в зависимости от итогового состава бизнеса, который будет выведен на биржу, и спроса инвесторов.