Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавлял менее 1 копейки, а евро терял 1 копейку по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,8 рубля (плюс 5 копеек), курс евро — 70,76 рубля (минус 1 копейка).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, на открытии торгов во вторник рубль ждет небольшое снижение. По ее словам, прогноз по курсу доллара сохраняется до 63—64,2 рубля, а по курсу евро немного снижается — до 70—71 рубля.

«Рубль в паре с долларом вновь попытался пробить район поддержки 63,6—63,8. И вновь попытка оказалась неудачной. Пока для рубля внешний фон складывается нейтральным, и сегодня не исключено как возобновление попыток роста «россиянина» в том числе в ожидании снижения ставки ФРС, так и попытка уйти выше 64 рублей за доллар», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.