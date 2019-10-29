Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам до 16 декабря обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства.

«Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и его вступление в силу. Срок — 16 декабря 2019 года», — говорится в документе.

Кроме того, Минэкономразвития России поручено с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона «О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этот документ должен определить единые подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий. Срок исполнения поручения — 1 июля 2020 года.