Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,04% и составил 2 886,48 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,86% до отметки 1 424,05.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,3%, «Газпрома» — на 3,56%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 1,62%, «АЛРОСы» — подросли на 1,4%, Московской биржи — на 0,42%.

«Индекс Мосбиржи восстановился в область 2 870 пунктов, в ближайшее время может попробовать дотянуться до пика на уровне 2 900 пунктов, но рынок будет осторожен в преддверии итогов заседания ФРС и его решений. Индекс РТС сегодня укрепился к 1 414 пунктам, вероятная цель «быков» в ближайшее время, пока конъюнктура вполне нейтральна, — 1 425 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.