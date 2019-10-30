Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов, в 10:00 мск, понизился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 1 копейку, следует из данных на сайте биржи. В 10:11 мск курс доллара составил 63,92 рубля (минус 3 копейки), евро на 10:10 мск по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал менее чем на 1 копейку и составил 71,04 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, с утра в среду доллар может попытаться уйти выше 64 рублей.

«Рубль в паре с долларом завершил вчерашний день чуть ниже уровня 64. В конце каждого месяца рубль традиционно ослабевает, что связано прежде всего со снижением объемов продаваемой экспортерами валюты. С утра вполне могут быть попытки уйти выше 64, но к вечеру рублевые «быки» могут взбодриться в расчете на позитивные новости с двухдневного заседания ФРС», — пояснял Антонов.