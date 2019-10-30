Принятие закона о квалифицированных инвесторах может быть отложено до января 2020 года, а его вступление в силу — до 2022-го. Об этом рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

«До конца года мы консенсус найдем, но административно очень сложно еще и принять этот закон. Наиболее реалистично — это его принятие в начале следующего года», — пояснил Тимофеев.

Кроме того, в НАУФОР полагают, что необходимо также расширить период переходных положений с полутора лет, обозначенных в последней версии законопроекта, до двух. Это в свою очередь может отдалить срок вступления закона в силу до 2022 года.

«Сейчас ЦБ готов пойти на полтора (года) отсрочки вступления в силу, мы думаем этого недостаточно. Только после первого года вступления в силу этого закона определятся окончательные правила игры, и у индустрии появится возможность приводить свою деятельность в соответствии с этими правилами. Поэтому не меньше двух лет должно быть дано — год на нашу с ЦБ нормативную работу по закону и год для индустрии для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями этого нового закона», — отметил Тимофеев.