Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум в 2 900 пунктов. По итогам торгов он вырос на 0,85% и составил 2 911,15 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,55% до отметки 1 431,9.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,25%, «Газпрома» — выросли на 3,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,52%, «АЛРОСы» — на 4,14%, Московской биржи — на 1,05%.

«Индекс Мосбиржи сегодня впервые поднимался выше 2 900 пунктов, максимум сессии составил 2 913 пунктов. Растущий тренд в рублевом индикаторе пока только укрепляется, и если внешний фон не преподнесет ничего проблемного, то индекс будет карабкаться и дальше. Валютный индикатор в свою очередь сегодня успел подняться к 1 426 пунктам и выглядит вполне уверенным, несмотря на небольшие колебания курсов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.