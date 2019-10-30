«ДОМ.РФ» прорабатывает с участниками ипотечного рынка крупнейший рыночный выпуск ипотечных ценных бумаг объемом более 100 млрд рублей. Об этом рассказал управляющий директор «ДОМ.РФ» Александр Гарифулин на семинаре «Актуальные вопросы оценки ипотечных ценных бумаг» Московской биржи, уточнив, что выпуск запланирован на первое полугодие 2020 года.

Он отметил, что в 2020 году будут выполнены все мероприятия в рамках дорожной карты по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, разработанной Минфином России совместно с «ДОМ.РФ» и Банком России.

«В 2020 году мы планируем закончить все мероприятия по дорожной карте, которая утверждена Минфином России, — сказал Гарифулин. — Прорабатывается доступ ИЦБ к операциям РЕПО с Федеральным казначейством. Также ведется работа по изменению инвестиционных деклараций и возможности дополнительного инвестирования в ИЦБ пенсионными фондами, как негосударственными, так и Пенсионным фондом России под управлением ГУК (Государственной управляющей компании. — Прим. Банки.ру) — «ВЭБ.РФ». Такие изменения позволят обеспечить дополнительный спрос на ипотечные ценные бумаги на сумму более 1 триллиона рублей в ближайшие годы».

По словам Гарифулина, реализация плана мероприятий обеспечит возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования в объеме до 7 трлн рублей в 2019—2024 годах, что будет способствовать росту конкуренции на рынке ипотечного жилищного кредитования и снижению ставок для заемщиков на 1—1,5 процентного пункта.



ИЦБ «ДОМ.РФ» — стандартные однотраншевые ипотечные ценные бумаги, которые обеспечены солидарным поручительством «ДОМ.РФ» и эмитентом которых является «ДОМ.РФ Ипотечный агент». С декабря 2016 года состоялось 13 сделок по выпуску ИЦБ «ДОМ.РФ» общим объемом более 325 млрд рублей.