ЦБ рассматривает возможность допустить неквалифицированных инвесторов к торговле на рынке Forex с ограничением плеча после того, как они пройдут тестирование на знание этого рынка, следует из ответа ЦБ на запрос РБК .

ЦБ продолжает диалог с саморегулируемой организацией (СРО) форекс-дилеров о выработке стандарта, сообщил представитель ЦБ. «Если обсуждение будет результативным, мы будем готовы допустить к рынку Forex на условиях этого стандарта неквалифицированных инвесторов после прохождения ими тестирования», — сказал он.

Ассоциация форекс-дилеров подготовила стандарт и направила в ЦБ, сообщил РБК руководитель ассоциации Евгений Машаров. На встречах с ЦБ, по его словам, рынок обсуждал максимальное плечо для неквалифицированных инвесторов — один к 20 и для квалифицированных — один к 30. Сейчас для физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя законодательство устанавливает максимальный размер кредитного плеча на Forex на уровне один к 50.

На рынке Forex пока нет специальных ограничений для неквалифицированных игроков, но новые поправки о категоризации инвесторов, которые ЦБ сейчас готовит ко второму чтению, позволяют проводить операции только квалифицированным инвесторам.

По оценке экспертов, введение законопроекта о категоризации инвесторов лишит 90% текущих клиентов возможности пользоваться услугами российских легальных форекс-дилеров.