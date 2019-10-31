Российские фондовые индексы в четверг начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,24% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 918,25 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,55% и равнялся 1 439,82 пункта.

Индекс Мосбиржи стал ближе к «круглой отметке» в 3 000 пунктов и способен сохранить позитивный настрой и сегодня, показав умеренный рост, считает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Способствовать этому будут стабильные цены на нефть и корпоративные события, из которых выделяется отчетность Сбербанка по МСФО за третий квартал», — комментирует эксперт.

Утром российские фондовые индексы могут немного вырасти, отыгрывая изменение настроений на американских площадках в сторону более позитивных, а также восстановление цен на нефть, согласна аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Однако веских поводов для покупок, оговаривается она, на данный момент нет. В связи с этим, полагает эксперт, инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию.

«Основным риском для рынка остается его перекупленность, в то время как в остальном российские инвесторы вполне готовы продолжить покупки вслед за зарубежными коллегами», — замечает аналитик.

