На валютных торгах в четверг рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:30 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,78 рубля (минус 6 копеек). Курс евро на 10:30 мск равнялся 71,2 рубля (плюс 1 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг на серьезное укрепление рубля рассчитывать не стоит.

«После выступления Пауэлла началось ослабление доллара к основным мировым валютам, в том числе и к рублю. В результате пара доллар/рубль завершила минувшие сутки в районе сильной поддержки 63,6—63,8. Ее пробитие откроет дорогу к минимумам года — 62,6. Но такой сценарий пока кажется нам излишне оптимистичным для рубля. В лучшем случае пара доллар/рубль лишь «проколет» первую поддержку, но закрепиться ниже не сможет. Поэтому на серьезное укрепление рубля рассчитывать не стоит», — пояснял Антонов.