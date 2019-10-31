Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,08 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,3 тыс. сделок на сумму порядка 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,71—64,13 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 71,47 рубля и вырос на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,9 тыс. сделок примерно на 413,5 млн евро по курсам от 71,1 до 71,53 рубля за евро.

«Доллар в четверг продолжил балансировать рядом с 64 рублями, то есть в паре с рублем ничего так и не меняется. Завтра пара доллар/рубль может торговаться в пределах 63,8—64,25, но амплитуда колебаний все короче. Пара евро/рубль поднялась в четверг к 71,35 рубля, что неплохо, но выше 71,5 инструмент сейчас вряд ли сможет вырасти, поскольку нет яркого катализатора», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.