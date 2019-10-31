Численность розничных инвесторов в III квартале 2019 года превысила 3 млн человек. За квартал произошел рост числа таких участников рынка на почти 20%, или на 523 тыс. клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Основными факторами существенного притока частных инвесторов являются снижение ставок банковских вкладов и появление на рынке новых финансовых продуктов, которые обладают большей доходностью по сравнению с депозитами. Также привлечению инвесторов на фондовый рынок способствуют меры государственного стимулирования: налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам, повышение финансовой доступности и финансовой грамотности населения», — говорится в сообщении.

В III квартале наблюдалось сокращение числа профессиональных участников. Рынок преимущественно покидают малые компании.