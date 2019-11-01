Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщает РБК . Такая поправка содержится в октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который готовится ко второму чтению с мая 2018 года. Госдума рассчитывает принять закон до конца текущего года, сказал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы. Операторами таких систем могут стать только работающие по российскому праву юрлица, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ, в частности банки и депозитарии при условии их включения в реестр.

Законопроект предусматривает еще один вид участников рынка криптоактивов — так называемого оператора по обмену ЦФА, то есть криптобиржи. Текущая версия документа разрешает таким операторам проводить «сделки купли-продажи цифровых финансовых активов <...>, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах на основе распределенного реестра, организованных на основании иностранного права».

В России разработан способ определения официальной цены криптовалют Создана система кросс-курсов, которая рассчитывает средневзвешенную стоимость биткоина, в паре с которым торгуется большинство криптовалют.

Согласно документу, кроме банков и организаторов торгов криптобиржами могут быть и юрлица (в том числе некоммерческие организации), которые соответствуют требованиям закона. Для попадания в соответствующий реестр юрлицу необходимо иметь уставный капитал и чистые активы в размере не менее 50 млн рублей. Учредителями такого юрлица, владеющими более чем 5% акций или долей, либо его членами не могут быть компании, зарегистрированные в офшорных зонах. У криптобиржи должны быть коллегиальный орган управления, служба внутреннего контроля и служба управления рисками.

По мнению главы департамента по развитию фонда «Сколково» Сергея Израйлита, возможность проведения сделок на криптобирже с иностранными ЦФА может способствовать притоку инвестиций в Россию. Однако в иностранных юрисдикциях нет понятия цифровых финансовых активов, поэтому остается возможность трактовать по-разному. Если рассматривать иностранный криптоактив как криптовалюту, то она в России под запретом, указывает Израйлит, а «если как ЦФА, тогда достаточно того, чтобы площадка, на которой происходит сделка, соответствовала требованиям закона». В каждом из этих случаев действует разный механизм защиты инвесторов и возникает опасность, что все смарт-контракты, завязанные на эти иностранные криптоактивы, «слетят», добавил эксперт.