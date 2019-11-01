ЦБ РФ установил официальные курсы валют со 2 ноября.

Курс доллара повысился на 25,68 копейки, составив 64,0316 рубля (63,7748 рубля на 1 ноября). Курс евро вырос на 28,67 копейки, до 71,4785 рубля (71,1918 рубля на 1 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:13 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 11 копеек и составил около 64,02 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,41 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,96—64,14 рубля за доллар и 71,36—71,6 рубля за евро.