Котировки акций «Сургутнефтегаза» в пятницу, 1 ноября, резко выросли в отсутствие корпоративных новостей.

К 16:00 мск бумаги подорожали на 6,73% к уровню закрытия накануне. У участников рынка нет версий причин роста акций нефтяной компании. На днях «Сургутнефтегаз» сообщил о снижении чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года в пять раз.

«Падение прибыли «Сургутнефтегаза» оказалось сильнее ожиданий рынка. Ее снижение связано с переоценкой «кубышки», которая преимущественно номинирована в иностранной валюте», — написали в комментарии аналитики Промсвязьбанка. Объем валюты на счетах компании сейчас составляет более 2,98 трлн рублей.

В конце октября акции «Сургутнефтегаза» также показывали рекордный рост, поднявшись в цене за три дня на 27%. Поводом стали слухи на рынке о крупной сделке, которую якобы готовит компания. В СМИ появилась информация о том, что компания может купить акции «Лукойла». Однако его глава Вагит Алекперов опроверг эту информацию, заявив, что менеджмент компании не планирует продавать пакет ее акций. Другой версией стали слухи о том, что «Сургутнефтегаз» может объявить buyback, однако эту новость опроверг глава компании. Сургутнефтегаз не рассматривает проведение обратного выкупа акций компании, заявил компании Владимир Богданов.