Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 1,26% и составил 2 930,4 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,29% до отметки 1 455,44.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,64, «Газпрома» — на 1,46%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,71%, «АЛРОСы» — на 1,29%, Московской биржи — на 2,13%.

«Российский фондовый рынок в первой половине октября был склонен к снижению, которое, однако, оказалось не столь масштабным. Впоследствии тренд сместился в сторону восходящего, в рамках которого индексы достигли новых пиков. Рублевый индекс Мосбиржи завершил месяц повышением на 5,34%, обновив исторический максимум 2 936 пунктов. Долларовый РТС вырос на 6,7%, достигнув пика с декабря 2013 года на отметке 1 451 пункт», — прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.