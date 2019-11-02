Россия в октябре снизила добычу нефти на 0,3% в месячном выражении и на 1,7% — в годовом до 11,229 млн баррелей в сутки, таким образом выполнив свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 84%, следует из сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Сокращение добычи нефти в России в октябре в рамках ОПЕК+ составило 192 тыс. баррелей в сутки. В сентябре по аналогичным расчетам сокращение добычи составляло 171 тыс. баррелей в сутки, что соответствовало уровню исполнения сделки в 74%.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны решили снизить ее суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Сейчас эти договоренности действуют до апреля 2020 года. Россия в рамках своих обязательств по сделке сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 млн баррелей в сутки.

ЦДУ ТЭК предоставляет свои данные по добыче нефти в тоннах. Агентство пересчитывает показатели в баррели, применяя средний коэффициент 7,33. Минэнерго предоставляет данные о ходе выполнения сделки ОПЕК+ чуть позже, они могут отличаться от расчетов, так как для разных месторождений министерство использует разные коэффициенты перевода.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия нацелена в октябре полностью выполнить взятые на себя обязательства по сделке.

Что касается добычи природного газа в РФ, то, по информации агентства, в октябре она снизилась на 2,7% в годовом выражении до 61,967 млрд кубометров.