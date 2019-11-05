Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 16 копеек, а евро — 37 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,33 рубля (минус почти 21 копейка), курс евро — 70,5 рубля (минус примерно 46 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, фундаментальных причин для укрепления рубля сейчас нет.

«В последние месяцы года рубль обычно слабеет из-за традиционно более слабого платежного баланса страны и возрастающих выплат по внешним долгам. Поэтому мы не советуем пытаться заработать на росте рубля», — пояснял Антонов.