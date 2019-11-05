Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,65% и составил 2 949,55 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,35% — до отметки 1 460,5.

Бумаги Мосбиржи подорожали на 3,2%, Сбербанка — на 0,84%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,59%, «АЛРОСы» — на 1,52%, «Газпрома» — на 0,41%.

Российский рынок во вторник обновил пики и чуть откатился ниже, но это не имеет никакого значения, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее прогнозу, инвесторы настроены покупать дальше.

«Все ждут момента, когда мировые регуляторы начнут интенсивно закачивать деньги в свои экономики, от США до России. И если Федрезерв говорил об этом и раньше, да и сделал уже некоторые шаги в нужном направлении, то Банк России с Минфином только собираются этим заняться», — комментирует эксперт.

В целом, продолжает она, в рынке предостаточно ожиданий хороших новостей и по Штатам с Китаем, и относительно сырья, и по поводу монетарной политики. На этих ожиданиях и отсутствии видимого стресса и растет российский фондовый рынок.

«В течение недели индекс Мосбиржи на этой волне оптимизма может подняться еще, скажем, в область 2 985 пунктов, а может и к 3 000 пунктов. Однако чем дальше, тем лучше будет видно, что наиболее осторожные инвесторы уходят в кеш и фиксируют прибыль», — замечает аналитик.