Банк России установил официальные курсы валют на 7 ноября.

Курс доллара вырос на 34 копейки, составив 63,588 рубля (63,248 рубля на 6 ноября). Курс евро повысился менее чем на 1 копейку до 70,4301 рубля (70,4203 рубля на 6 ноября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:30 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,68 рубля (плюс 19 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,6 рубля (плюс почти 29 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,48—63,73 рубля за доллар и 70,33—70,66 рубля за евро.