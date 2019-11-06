Аналитики Промсвязьбанка впечатлились финансовыми результатами «Роснефти» за III квартал 2019 года и ожидают роста котировок акций компании до 511 рублей. В настоящее время бумаги «Роснефти» стоят около 452,8 рубля, с начала года их цена выросла на 5%.

Сегодня «Роснефть» сообщила о росте чистой прибыли по МСФО за девять месяцев 2019 года на 25%. Показатель EBITDA составил 1,61 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что компания успешно справляется с более низкими ценами на нефть, компенсируя это наращиванием объемов реализации нефти и нефтепродуктов. Кроме того, компания продолжила снижать задолженность: с начала года сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1%, или практически на 820 млрд рублей.