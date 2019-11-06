Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,06% и составил 2 980,84 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,74% — до отметки 1 471,38.

Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,83%, «АЛРОСы» — на 1,52%. Акции Мосбиржи подешевели на 0,49%, Сбербанка — на 0,01%.

Российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке извне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 63 долларов за баррель. Также умеренным позитивом для наших бумаг стала динамика западных площадок.

«Фактически, можно говорить о том, что российский рынок продолжает движение в рамках восходящего тренда и сделал еще один шаг к психологическому уровню — 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом движение в диапазон 3 000—3 050 пунктов в отсутствие существенных позитивных новостей, может быть затруднено — на фоне некоторой перегретости рынка и возникновении у части игроков желания зафиксировать прибыль по длинным позициям», — комментирует эксперт.

Эти же факторы, допускает он, могут способствовать началу коррекционного движения от уровня 3 тыс. пунктов, выступающего психологическим уровнем сопротивления.