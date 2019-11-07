Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 970,94 пункта. Индекс РТС опустился на 0,46% до отметки 1 464,66.

«К закрытию торгов среды индекс РТС вырос на 0,74%, а индекс Мосбиржи поднялся даже на 1,06%, хотя внешний фон не сильно способствовал росту фондовых рынков… По индексу РТС наш прогноз на сегодня 1 450—1 480 пунктов, а по индексу Мосбиржи мы ожидаем 2 970—3 000 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.