ЦБ установил официальные курсы валют на 8 ноября.

Курс доллара повысился на 14,18 копейки, составив 63,7298 рубля (63,588 рубля на 7 ноября). Курс евро увеличился на 11,88 копейки, до 70,5489 рубля (70,4301 рубля на 7 ноября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:42 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,71 рубля (минус почти 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 70,56 рубля (минус 14 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,61—63,92 рубля за доллар и 70,4—70,69 рубля за евро.