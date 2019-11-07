Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам держать в портфелях акции Сбербанка в расчете на повышенные дивиденды. По их оценкам, в следующем году банк может увеличить размер выплат акционерам до 19 рублей на акцию, что составляет 8,5% доходности по обыкновенным и 9,1% — по привилегированным акциям.

«По норме выплат и ожидаемой доходности мы считаем Сбербанк одним из самых привлекательных дивидендных эмитентов в финансовом секторе и на российском рынке акций», — отмечает ведущий аналитик «Финама» Наталья Малых. По ее прогнозам, потенциал роста котировок акций Сбербанка составляет 8%.

Ожидания повышенных дивидендов поддерживаются как заявлениями самого банка (в конце 2017 года Сбербанк принял новую дивидендную политику в рамках «Стратегии-2020», которая предусматривает постепенное повышение нормы выплат до 50% прибыли по МСФО к 2020 году), так и прогнозами по росту прибыли.

По итогам 2019 года, согласно консенсус-прогнозу Reuters, прибыль Сбербанка может вырасти на 5%, до 875 млрд рублей. По итогам 2018 года коэффициент выплат составил 43,5% прибыли по МСФО, а за 2017 год — 36%.