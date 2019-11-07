Российские инвесторы, в частности физические лица, на фоне снижения ставок в экономике стали в 2019 году активнее искать альтернативные источники вложений с более высокой доходностью, а население — больше вкладываться в новые «народные» ОФЗ и рублевые банковские облигации. Об этом говорится в опубликованном Банком России в четверг «Обзоре рисков финансовых рынков» .

Средневзвешенная доходность вкладов физических лиц за 2019 год значительно снизилась, отмечают в этой связи в ЦБ. В среднем по всем срокам доходность депозитов с января по август уменьшилась на 0,47 процентного пункта, при этом спред между ставками по вкладам со сроками до года и более года расширился на 0,42 п. п.: вклады на срок более года стали относительно более привлекательными по сравнению с короткими вкладами. «В условиях дальнейшего снижения ставок может вырасти интерес населения не только к долгосрочным депозитам банков, но и к другим инструментам, в том числе облигациям», — рассуждают в ЦБ.

На фоне благоприятной конъюнктуры рынок рублевых корпоративных облигаций вырос за период с 1 января по 1 ноября 2019 года на 1,211 трлн рублей, свидетельствуют материалы регулятора. Основная часть этого прироста (41%) пришлась на банковские облигации.

На фоне увеличения объема размещения корпоративных облигаций стал прослеживаться интерес физических лиц к более доходным инструментам, таким как, например, облигации кредитных организаций, констатируют в Центробанке. Согласно данным депозитарной отчетности банков и профессиональных участников рынка, портфель банковских облигаций, принадлежащих населению и обслуживающим население некоммерческим организациям, вырос за период с 1 января по 1 октября на 223 млрд рублей, до 465 млрд. Более 95% прироста вложений населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население, приходится на облигации системно значимых кредитных организаций. Около 41% банковских облигаций являются структурными: помимо относительно небольшой гарантированной доходности они включают более рисковую составляющую и могут приносить большую доходность, чем депозиты. В качестве рисковой составляющей чаще всего выступают разные виды опционов, которые привязаны к различным индикаторам: индексам, курсам валют, стоимости акций (портфелям акций), котировкам товаров, процентным ставкам и т. д.

В обзоре подчеркивается, что регулятор «следит за возможными рисками продаж более доходных инструментов, в том числе проявлением недобросовестных практик (мисселинг), которые характеризуются отсутствием информирования клиента о важных особенностях и характеристиках приобретаемого продукта либо, наоборот, введением покупателя в заблуждение относительно истинных параметров финансового инструмента». В числе мер, принятых для недопущения таких ситуаций, названо, например, установление требования о раскрытии страхователю полного перечня характеристик продуктов инвестиционного страхования жизни.

По данным ЦБ, за период с 1 января по 1 октября 2019 года страховые премии по ИСЖ составили 140 млрд рублей, а количество заключенных за девять месяцев договоров ИСЖ — 253 тыс. Основным каналом продаж ИСЖ являются кредитные организации. «ИСЖ сочетает в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить дополнительный доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы», — напоминает регулятор.

Наблюдается рост количества брокерских счетов, открытых в том числе для физических лиц, при этом наибольший рост отмечается в кредитных организациях: по сравнению с началом года общее количество таких счетов в кредитных организациях выросло на 80% — с примерно 1,3 млн на 1 января этого года до более чем 2,3 млн на 1 октября.

В числе прочего в ЦБ рассказали о динамике покупок нового выпуска ОФЗ-н («народных» ОФЗ). Минфин России 2 сентября предложил новый выпуск облигаций федерального займа для населения с трехлетним сроком до погашения. Продажи новых облигаций за период с момента размещения до конца октября составили 5 млрд рублей по номиналу, или 33% от объема эмиссии. «Данные облигации — более привлекательный инструмент, чем депозиты и обычные ОФЗ, так как в начале сентября доходность к погашению обычных ОФЗ-ПД с близким сроком до погашения составляла 6,7%, средневзвешенная доходность вкладов физических лиц в рублях на сроки от года до трех лет за август 2019 года — 6,51% (в сентябре — октябре снижение доходностей депозитов продолжилось), а доходность ОФЗ-н на начало сентября составляла до 7,15%, если удерживать облигации до погашения», — отмечают в Центробанке.

Прирост вложений в рублевые депозиты, рублевые банковские облигации и ИСЖ за период с 1 января по 1 октября 2019 года составил 1,162 трлн рублей, из которых на рублевые банковские облигации и ИСЖ пришелся 31%.



В ЦБ делают оговорку, что, несмотря на возросший интерес населения к вложениям в инструменты, альтернативные депозитам, данный канал инвестирования пока составляет лишь небольшую долю от общих сбережений населения, в частности от размещенных депозитов (объем вложений в рублевые банковские облигации и ИСЖ составляет 2,6% от депозитов). «Банк России следит за потенциальными рисками и проводит консультации с рынком по возможностям вложений различных категорий инвесторов, прежде всего непрофессиональных участников, в сложные продукты, в том числе в разные виды облигаций», — отмечается в докладе.

